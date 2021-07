Covid, francesi a decine di migliaia in piazza contro misure Macron (Di domenica 18 luglio 2021) Diverse decine di migliaia di persone (oltre 100 mila secondo alcune stime) in Francia provenienti da diversi ambienti politici hanno marciato sabato, "in particolare alla chiamata di Florian ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021) Diversedidi persone (oltre 100 mila secondo alcune stime) in Francia provenienti da diversi ambienti politici hanno marciato sabato, "in particolare alla chiamata di Florian ...

Advertising

marcodimaio : Dopo l’annuncio di #Macron di prevedere #GreenPass per ristoranti, bar e trasporti, tantissimi francesi si sono pre… - petergomezblog : Covid, l’annuncio di Macron ai francesi: “Vaccino obbligatorio per il personale sanitario”. Pass sanitario obbligat… - Open_gol : E 20mila francesi si precipitano a farsi immunizzare - spicciar : RT @davcarretta: Oltre 3 milioni di francesi si sono prenotati per vaccinarsi da lunedì a seguito dell’annuncio di Macron dell’estensione d… - DocThomas : RT @davcarretta: Oltre 3 milioni di francesi si sono prenotati per vaccinarsi da lunedì a seguito dell’annuncio di Macron dell’estensione d… -