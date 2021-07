Contact center Inps: ecco come evitare tagli indiscriminati (Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 lug – In questa settimana il mondo dei Contact center è tornato al centro della cronaca. Stavolta però non si parla di delocalizzazioni per tagliare il costo del lavoro. Il tema è diverso. Anzi, l’Inps (guidata dal professore calabrese Pasquale Tridico) vuole internalizzare il servizio Contact center finora gestito da alcune aziende esterne. Un’ottima idea che, però, rischia di rivelarsi un boomerang. I motivi della protesta dei lavoratori del Contact center Inps I sindacati, infatti, stanno già facendo sentire la loro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 lug – In questa settimana il mondo deiè tornato al centro della cronaca. Stavolta però non si parla di delocalizzazioni perare il costo del lavoro. Il tema è diverso. Anzi, l’(guidata dal professore calabrese Pasquale Tridico) vuole internalizzare il serviziofinora gestito da alcune aziende esterne. Un’ottima idea che, però, rischia di rivelarsi un boomerang. I motivi della protesta dei lavoratori delI sindacati, infatti, stanno già facendo sentire la loro ...

Contact center Inps: ecco come evitare tagli indiscriminati

