Calciomercato Torino, addio a Meite: ora l’assalto a Messias (Di domenica 18 luglio 2021) Il Calciomercato del Torino è pronto a cambiare volto alla squadra di Ivan Juric. Una doppia manovra (una in uscita ed una in entrata) sta infuocando queste ultime ore febbrili: Soualiho Meitè è entrato pesantemente nel mirino del Benfica e la trattativa è ben avviata verso una felice conclusione. Con l’addio al centrocampista, gli uomini mercato dei granata sarebbero pronti a chiudere per Junior Messias. Novità per il Calciomercato del Torino: pronto l’assalto a Junior Messias? Il Milan non ha riscattato Soualiho Meitè: il calciatore del Toro era ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 luglio 2021) Ildelè pronto a cambiare volto alla squadra di Ivan Juric. Una doppia manovra (una in uscita ed una in entrata) sta infuocando queste ultime ore febbrili: Soualiho Meitè è entrato pesantemente nel mirino del Benfica e la trattativa è ben avviata verso una felice conclusione. Con l’al centrocampista, gli uomini mercato dei granata sarebbero pronti a chiudere per Junior. Novità per ildel: prontoa Junior? Il Milan non ha riscattato Soualiho Meitè: il calciatore del Toro era ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Benfica, c'è l'accordo con il #Torino per il trasferimento di #Meite - mirkocalemme : I test medici di questi giorni certificano che la calcificazione di #Arthur non è più attiva e che, quindi, l'opera… - CalciohellasIt : Torino interessato a Ivan Ilic del Manchester City, ma l'Hellas resta in pole: la situazione #Calciomercato - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Al momento non ci sarebbero segnali di addio di CR7, a breve sarebbe atteso a Torino - RaiSport : ? #Calcio #Calciomercato L'#Equipe: '#Icardi alla #Juve dipende dal futuro di #Ronaldo' 'Ma la partenza di #CR7 da… -