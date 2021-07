Basta una lacrina per diventare supernova (Di domenica 18 luglio 2021) Gli astronomi hanno individuato una nana bianca che sta finendo di consumare la sua compagna. Il raro avvistamento indica che due stelle stanno spiraleggiando una verso l'altra verso un inevitabile destino. Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 18 luglio 2021) Gli astronomi hanno individuato una nana bianca che sta finendo di consumare la sua compagna. Il raro avvistamento indica che due stelle stanno spiraleggiando una verso l'altra verso un inevitabile destino.

