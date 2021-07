20 idee originali per regalare DELLE FOTO – riciclo ed il fai da te. [Idee & Tutorial] (Di domenica 18 luglio 2021) 20 Idee originali per FOTO da regalare con il riciclo ed il fai da te Avete tante meravigliose FOTO nel computer e non sapete in che modo condividerle con i tuoi cari? Perché non creare dei regali FOTOgrafici per Natale, trasforma le vostre FOTO preferite in bel ricordo da custodire per sempre. E’ un modo meraviglioso per poter celebrare qualsiasi evento ed occasione e servirà anche per poter mantenere in vita i ricordi. Dal Photo Collage, alle lettere di legno con le FOTO, dalla ghirlanda, al FOTO ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 18 luglio 2021) 20perdacon iled il fai da te Avete tante meravigliosenel computer e non sapete in che modo condividerle con i tuoi cari? Perché non creare dei regaligrafici per Natale, trasforma le vostrepreferite in bel ricordo da custodire per sempre. E’ un modo meraviglioso per poter celebrare qualsiasi evento ed occasione e servirà anche per poter mantenere in vita i ricordi. Dal Photo Collage, alle lettere di legno con le, dalla ghirlanda, al...

