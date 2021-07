“Vergognati | sei ateo” Macron contestato a Lourdes | intervengono gli agenti della scorta – Video

(Di sabato 17 luglio 2021) “, sei un, undi prim’ordine. Non puoi stare qui”. Momenti di tensione durante la visita del presidente francese Emmanuelal santuario di Nostra Signora di. Un uomo ha inveito controed è stato portato via daglisicurezza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

un ateo", ha gridato un uomo a Emmanuel Macron in visita al Santuario di Lourdes mentre partecipava a un canto di preghiera. Il contestatore è stato poi portato via dalla polizia. È la ...un ateo di prim'ordine", ha inveito. L'episodio non ha comportato modifiche alla tabella di marcia del presidente: il capo dello Stato ha incontrato per un'ora e mezza diverse decine ...
Nuove contestazioni per il presidente francese Emmanuel Macron, stavolta è successo durante la visita al santuario di Lourdes ...