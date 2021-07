Variante Delta | scoperto perché è più contagiosa delle altre

Advertising

borghi_claudio : 7) DIRE CHE SE NON CI VACCINIAMO TUTTI SI CREANO LE VARIANTI E' UNA SCIOCCHEZZA Supponiamo anche che perchè siamo… - SkyTG24 : Variante Delta Covid, Ricciardi: 'Buca anche doppia dose vaccino' - Adnkronos : Primo ministro #Israele Bennett: 'Contro variante Delta vaccino Pfizer significativamente meno efficace'. - Bobbio65M : RT @IlariaBifarini: 'Contro variante Delta vaccino Pfizer significativamente meno efficace'. E se il vaccino anziché ridurre il numero di c… - Corriere : A Mykonos impennata di contagi: bandita la musica dai locali e coprifuoco notturno dal 26 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta

La Grecia sta vivendo in questi giorni un aumento di casi, prevalentemente a causa della: venerdì si contavano infatti 2.700 nuove infezioni a livello nazionale, tre settimane fa erano ...... in 15 isolati a Ios durante il viaggio dopo la maturità 'Sbagliato vaccinare per ultimi i giovani', i dubbi sulla campagna e i focolai per laFocolaio covid nel villaggio turistico, ...Parecchi i contagiati, per la maggior infettati in occasioni di aggregazione o durante le vacanze all’estero. Più di tre su dieci hanno contratto la variante Delta ...Green pass obbligatorio anche in Italia, con 400 euro di multa per chi ne è sprovvisto. Sarà questa la novità più importante contenuta nel decreto Covid che il governo licenzierà la prossima settimana ...