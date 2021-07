Traffico Roma del 17-07-2021 ore 13 | 30

(Di sabato 17 luglio 2021) Luceverdehai trovati dalla redazione ormai tornato alla normalità alsulla rete viaria cittadina Dopo una mattinata di disagi la tangenziale est a lo ricordiamo è tornata transitabile da circa due ore dopo un grave incidente avvenuto all’alba ne aveva determinato la chiusura tra San Lorenzo è San Giovanni in quest’ultima direzione nessuna segnalazione al momento sul Raccordo Anulare Mentre ai Parioli viale delle Belle Arti chiusa ala causa della caduta di alcuni rami sui cavi elettrici del tram presso viale Bruno Buozzi in direzione del museo Etrusco deviazioni in viale Bruno Buozzi Napoli ci sentiamo ancora ...

