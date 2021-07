Sassuolo - Brixen 8 - 0 | Scamacca protagonista | tripletta

(Di sabato 17 luglio 2021) VIPITENO - È stato il(Eccellenza) a tenere il battesimo del primotargato Alessio Dionisi che ha schierato i neroverdi con il 4 - 2 - 3 - 1: in campo Consigli; Toljan, Marchizza, ...

VIPITENO - È stato il(Eccellenza) a tenere il battesimo del primotargato Alessio Dionisi che ha schierato i neroverdi con il 4 - 2 - 3 - 1: in campo Consigli; Toljan, Marchizza, Ferrari, Kyriakopoulos; ...... ma Caputo stavolta si è fatto ipnotizzare dal portiere del, Del Cortivo, che ha permesso ai suoi di andare al riposo sotto solamente di due reti. Classici ritmi di inizio stagione ma...Finisce 8-0 il primo test stagionale del Sassuolo di Dionisi che doma la resistenza del Brixen, squadra che milita in Eccellenza. Di Caputo la prima rete della stagione. Nella ripresa si è poi ...Sabato 17 Luglio alle ore 18 i neroverdi di mister Dionisi affronteranno il primo test amichevole stagionale con il SSV Brixen, dal ritiro di Vipiteno. Il venerdì ha visto i giocatori impegnati in una ...