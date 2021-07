Sandro Giacobbe e la doppia lotta contro il tumore | “Sia io che mio figlio…”

(Di sabato 17 luglio 2021) Il noto cantautore ligure ha aperto il suo cuore nel racconto della duraaffrontata sia da lui che da suo figlio(Instagram)Nato a Genova alla fine degli anni quaranta da una famiglia di origini meridionali,si è dedicato alla musica sin da giovanissimo. All’età di sedici anni infatti, ha fondato insieme ad un gruppo di suoi amici una band chiamata “e le Allucinazioni”. Tuttavia il debutto vero e proprio lo ha avuto come solista nel 1971, quando ha pubblicato il suo primo singolo intitolato “Per tre minuti e poi…”, mentre nel 1974 ha inciso il suo ...

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Sandro Giacobbe - Signora mia - radiolisola : #NowPlaying: Sandro Giacobbe - Gli occhi di tua madre - MusicaIlimitad : #NowPlaying Sandro Giacobbe - Signora Mia - GammaStereoRoma : Sandro Giacobbe - Sara' La Nostalgia - suIIaIuna : @Ale18727291 'signora mia' di sandro giacobbe - no, scherzo -

Ultime Notizie dalla rete : Sandro Giacobbe

kronic

... il preparatore atletico Paoloe la sua società Antares. Entusiasmo andato a shakerarsi ... con il suo tecnicoCampagna e tutto lo staff della nazionale in un periodo prossimo ai Giochi ...A presenziare l'incontro saranno anche gli stessi nipoti del protagonista, i fratellie Angelo, rispettivamente storico del territorio e operatore culturale di Sanremo, e Augusto ...Diana Del Bufalo si è mostrata sui social in compagnia di Michele Villetti, un batterista e percussionista con il quale ha trascorso alcuni giorni di relax in Toscana tra la natura e romantiche passe ...L’ex azzurro protagonista dei Mondiali 1990 all’evento della “Voglia Matta” dedicato alla Pubblica Assistenza di Santa Maria a Monte. C’era anche Giacobbe ...