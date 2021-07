(Di sabato 17 luglio 2021) Paura la scorsa notte a Fuorigrotta . Intorno alla mezzanotte una vettura ha preso fuoco in undidi via Terracina. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi se non la ...

Advertising

aranciaverde : RT @NapoliToday: #Cronaca #Fuorigrotta Rogo al distributore di benzina, auto distrutta mentre fa riformimento - Maximomog : RT @NapoliToday: #Cronaca #Fuorigrotta Rogo al distributore di benzina, auto distrutta mentre fa riformimento - NapoliToday : #Cronaca #Fuorigrotta Rogo al distributore di benzina, auto distrutta mentre fa riformimento -

Ultime Notizie dalla rete : Rogo distributore

NapoliToday

Paura la scorsa notte a Fuorigrotta . Intorno alla mezzanotte una vettura ha preso fuoco in undi benzina di via Terracina. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi se non la totale distruzione del mezzo: gli occupanti sono riusciti ad uscire dal veicolo e a mettersi in ...I proprietari hanno scavato dei solchi con dei trattori per circoscrivere l'area del, sventando la minaccia che incombeva su alcune abitazioni e su undi benzina. Sul posto anche i ...Le ultime notizie di cronaca a Napoli - Un agente della penitenziaria del carcere di Ariano Irpino (Avellino) aggredito da un detenuto.Incendio a Napoli, auto divorata dalle fiamme a Fuorigrotta mentre il conducente faceva rifornimento di benzina ...