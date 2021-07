Ritiro Fiorentina: la squadra viola è arrivata a Moena – VIDEO (Di sabato 17 luglio 2021) La nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano è arrivata nel Ritiro di Moena: ecco le immagini dei viola (-Dal nostro inviato) Inizia ufficialmente la stagione della Fiorentina. La squadra è arrivata intorno all’ora di pranzo del sabato all’hotel che sarà il quartier generale viola per preparare la stagione 2021 / 2022. Ad attendere la squadra ci sono già molti tifosi, che in questi giorni seguiranno, pur con le limitazioni delle regole anti covid, il lavoro del team che cercherà così di trovare l’alchimia giusta in vista del ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021) La nuovadi Vincenzo Italiano èneldi: ecco le immagini dei(-Dal nostro inviato) Inizia ufficialmente la stagione della. Laintorno all’ora di pranzo del sabato all’hotel che sarà il quartier generaleper preparare la stagione 2021 / 2022. Ad attendere laci sono già molti tifosi, che in questi giorni seguiranno, pur con le limitazioni delle regole anti covid, il lavoro del team che cercherà così di trovare l’alchimia giusta in vista del ...

Advertising

sportface2016 : #Fiorentina Parte il ritiro estivo a Moena: nel pomeriggio primo allenamento per la Viola - TuttoRadio : RT @ilPentasport: Tutto pronto a Moena, da domani vi raccontiamo il ritiro della nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano ??? #Fiorentina #AcfF… - FiorentinaUno : MOENA, Al via il ritiro della Fiorentina: primo allenamento nel pomeriggio - - AhmaddSalah : RT @ProfidiAndrea: ?? #Fiorentina, si insiste per Giulio #Maggiore: il punto su #Nastasic e #Zappacosta Il ds Pradé e l'agente del giocato… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Antognoni non trova l’accordo e lascia la Fiorentina: Mentre la Fiorentina si prepara per il r… -