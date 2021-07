Operai morti folgorati nel Vibonese, Procura chiede il processo per 4 indagati (Di sabato 17 luglio 2021) Il Procuratore Camillo Falvo e il sostituto Concettina Iannazzo, nello specifico, lo scorso 26 giugno - si legge sulle colonne della Gazzetta - hanno chiesto il processo per Domenico Renato Serra, ... Leggi su zoom24 (Di sabato 17 luglio 2021) Iltore Camillo Falvo e il sostituto Concettina Iannazzo, nello specifico, lo scorso 26 giugno - si legge sulle colonne della Gazzetta - hanno chiesto ilper Domenico Renato Serra, ...

Ultime Notizie dalla rete : Operai morti Operai morti folgorati nel Vibonese, Procura chiede il processo per 4 indagati A riportare la notizia la Gazzetta del Sud, secondo cui la Procura vibonese - guidata da Camillo Falvo - ha chiesto il rinvio a giudizio per la morte dei due operai , che lavoravano su un ponteggio ...

Operai morti sul lavoro a Ravenna, le sirene del porto li ricordano AnconaToday Operai morti folgorati nel Vibonese, Procura chiede il processo per 4 indagati Il terribile incidente aveva scosso la comunità di Filogaso lo scorso novembre. Adesso i magistrati mettono sotto accusa l'inosservanza della normativa antinfortunistica ...

