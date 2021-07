Nuove regole per il cambio colore delle Regioni: il numero di contagi non sarà più fondamentale (Di sabato 17 luglio 2021) Governo e CTS al lavoro su Nuove regole in vista di quella che sembra una nuova possibile ondata estiva, sospinta dalla variante Delta e dai possibili assembramenti dovuti specialmente alla vittoria dell’Italia agli Europei. Secondo quanto riferito dal Ministro della Salute Roberto Speranza, a breve verranno ridefiniti i parametri che determinano il cambio colore delle Regioni. colore Regioni, non conteranno più i contagi ma il tasso di ricovero In arrivo una svolta nel sistema di colorazione delle ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 17 luglio 2021) Governo e CTS al lavoro suin vista di quella che sembra una nuova possibile ondata estiva, sospinta dalla variante Delta e dai possibili assembramenti dovuti specialmente alla vittoria dell’Italia agli Europei. Secondo quanto riferito dal Ministro della Salute Roberto Speranza, a breve verranno ridefiniti i parametri che determinano il, non conteranno più ima il tasso di ricovero In arrivo una svolta nel sistema di colorazione...

Ultime Notizie dalla rete : Nuove regole Covid Italia, su i contagi. Ma per zona gialla conteranno ricoveri ITALIA - Aumentano i contagi da coronavirus in Italia e, con la variante Delta sempre più predominante nel Paese, le regioni maggiormente colpite rischiano il passaggio in zona gialla con nuove regole, misure e restrizioni proprio nella stagione del turismo. Ma per un eventuale cambio di colore, ha assicurato ieri il ministro della Salute Roberto Speranza, 'peserà di più il tasso dei ...

