Michele Longobardi classe 2007 firma per la Juve Stabia Under 15 Nazionale

La Juve Stabia consolida la sua presenza attiva in penisola Sorrentina, grazie al lavoro dei dirigenti e degli osservatori coordinati da Alfonso Todisco. Longobardi Michele classe 2007, cresciuto nella scuola calcio San Vito Positano, dopo aver disputato un anno nel centro di formazione Giallo-Blu, ha firmato il vincolo pluriennale con il club stabiese entrando a far parte del gruppo squadra Under 15 Nazionale.

