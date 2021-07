Lequile, rapina con omicidio: 69enne ucciso mentre prelevava dal bancomat Caccia agli assassini (Di sabato 17 luglio 2021) Giovanni Caramuscio, 69 anni, direttore di banca in pensione, era allo sportello bancomat, accompagnato dalla moglie. I due malviventi hanno tentato di derubarlo e, alla resistenza dell’uomo, gli hanno sparato uccidendolo. Poi sono scappati. Accaduto a Lequile. Indagine dei carabinieri alla ricerca dei due rapinatori assassini. (foto: fonte leccesette.it) L'articolo Lequile, rapina con omicidio: 69enne ucciso mentre prelevava dal bancomat <small ... Leggi su noinotizie (Di sabato 17 luglio 2021) Giovanni Caramuscio, 69 anni, direttore di banca in pensione, era allo sportello, accompagnato dalla moglie. I due malviventi hanno tentato di derubarlo e, alla resistenza dell’uomo, gli hanno sparato uccidendolo. Poi sono scappati. Accaduto a. Indagine dei carabinieri alla ricerca dei duetori. (foto: fonte leccesette.it) L'articolocondal

Advertising

LuciaDeVivo2 : RT @Alisa44718330: In Salento sta succedendo di tutto, diverse turiste violentate, incendi di di pinete ulivi e auto, furti nelle case e ie… - Barbara42621319 : RT @Alisa44718330: In Salento sta succedendo di tutto, diverse turiste violentate, incendi di di pinete ulivi e auto, furti nelle case e ie… - Trmtv : Lequile, uomo ucciso durante rapina mentre preleva da bancomat: moglie assiste a omicidio - gianvitocafaro : La morte di un pensionato a #Lequile nella notte. Forse una rapina finita male. Tutti gli aggiornamenti al… - Whippetlogan2 : RT @Alisa44718330: In Salento sta succedendo di tutto, diverse turiste violentate, incendi di di pinete ulivi e auto, furti nelle case e ie… -