La proteina Spike è tossica e causa problemi cardiaci o neurologici? Nessuna prova per la teoria NoVax (Di sabato 17 luglio 2021) L’idea che la proteina Spike sia tossica torna ciclicamente in rete, nonostante sia totalmente infondata. Avevamo già visto che non esistono proprio evidenze in merito. Per analizzare queste narrazioni avevamo chiesto a tre esperti in diversi ambiti: il microbiologo Luca Fanasca, il genetista Marco Gerdol e il biologo molecolare Francesco Cacciante. A questa narrazione si collegano quelle riguardo presunte reazioni autoimmuni dovute ai vaccini contro il nuovo Coronavirus, comprese quelle che attribuiscono loro l’emergere delle varianti Covid, come l’emergente Delta. Per chi ha fretta: La proteina ... Leggi su open.online (Di sabato 17 luglio 2021) L’idea che lasiatorna ciclicamente in rete, nonostante sia totalmente infondata. Avevamo già visto che non esistono proprio evidenze in merito. Per analizzare queste narrazioni avevamo chiesto a tre esperti in diversi ambiti: il microbiologo Luca Fanasca, il genetista Marco Gerdol e il biologo molecolare Francesco Cacciante. A questa narrazione si collegano quelle riguardo presunte reazioni autoimmuni dovute ai vaccini contro il nuovo Coronavirus, comprese quelle che attribuiscono loro l’emergere delle varianti Covid, come l’emergente Delta. Per chi ha fretta: La...

