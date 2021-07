"In casa tracce di polvere". Il giallo sulla morte di De Rienzo (Di sabato 17 luglio 2021) In attesa dell'autopsia sul corpo dell'attore, i carabinieri cercano di ricostruire le ultime 48 ore di vita. La polvere trovata nell'appartamento all'esame del Ris Leggi su ilgiornale (Di sabato 17 luglio 2021) In attesa dell'autopsia sul corpo dell'attore, i carabinieri cercano di ricostruire le ultime 48 ore di vita. Latrovata nell'appartamento all'esame del Ris

Advertising

lucianonobili : Che brutta immagine quella degli inglesi che si tolgono la medaglia d’argento, mentre i soliti teppisti provano a r… - _DAGOSPIA_ : C’ERA QUALCUNO IN CASA CON LIBERO DE RIENZO? NELL’ABITAZIONE RITROVATE TRACCE DI POLVERE BIANCA… - gine_vra : RT @la_peau_douce_: Ma perché non si può morire d’infarto e basta? Anzi: ma perché non si può morire e basta? A casa di chi scrive certe no… - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: Indiscrezione di Repubblica: 'Tracce di polvere bianca in casa di #LiberoDeRienzo'. La pista della Procura https://t.… - infoitcultura : Morte Libero De Rienzo, trovate in casa tracce di polvere bianca. La procura di Roma apre un'inchiesta - ilNapolista -