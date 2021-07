Huffpost weekend | tra camminate | gialli irrisolti e mattonelle di Nutella

(Di sabato 17 luglio 2021) Più della corsa, della danza o dell’esercizio fisico, quello che possiamo fare per migliorare la nostra salute, soprattutto cerebrale, è camminare. Lo ribadisce un nuovo studio pubblicato sul New York Times, il movimento aiuta la sostanza bianca del cervello - ovvero la rete di fibre nervose che favorisce lo scambio di informazioni - a rigenerarsi. Chi sceglie uno stile di vita sedentario ha invece una sostanza bianca che tende a sfilacciarsi e a rimpicciolirsi. Pensiamoci, non solo per il. Cosa leggere È appena uscito un nuovo capitolo della pentalogia di Aki Shimazaki, Suisen (Feltrinelli). Il Suisen è un fiore che ricorda il narciso. Ed è perfetto per Goro ...

Advertising

HuffPostItalia : Huffpost weekend: tra sana solitudine, ma anche abbracci e il vitello tonnato -

Ultime Notizie dalla rete : Huffpost weekend

L'HuffPost

Nelappena passato questa parola è stata pronunciata più volte - e un provvedimento di ... È un sistema che, per citare le parole che Gherardo Colombo ha detto in questa intervista ad, ...Nelappena passato questa parola è stata pronunciata più volte - e un provvedimento di ... È un sistema che, per citare le parole che Gherardo Colombo ha detto in questa intervista ad, ...Molto avvincente. Il nuovo podcast di Huffpost è invece firmato da Pierluigi Battista ed è dedicato alla Storia della Censura. In cinque atti. Ne ha parlato con Stefano Baldolini. “In questo contesto ...L’incontro, come spiegato dal portavoce della Casa Bianca, avverrà il 15 luglio Il presidente americano questa settimana riceverà Angela Merkel. (LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ...