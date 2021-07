Green Pass, ancora molti italiani restano esclusi Il 60% delle Pmi lo vuole ma teme i clienti No Vax (Di sabato 17 luglio 2021) Il Green Pass continua a far discutere e dividere. E' arrivato a quota 31 milioni il numero dei dowload dei certificati da parte degli italiani, anche se molti di loro ancora restano esclusi, per problemi tecnici o di comunicazione. I politici tastano il terreno rilasciando dichiarazioni prudenti, mentre un sondaggio rivela che il 60% degli artigiani è favorevole alle restrizione ma teme al reazione dei clienti no vax. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 17 luglio 2021) Ilcontinua a far discutere e dividere. E' arrivato a quota 31 milioni il numero dei dowload dei certificati da parte degli, anche sedi loro, per problemi tecnici o di comunicazione. I politici tastano il terreno rilasciando dichiarazioni prudenti, mentre un sondaggio rivela che il 60% degli artigiani è favorevole alle restrizione maal reazione deino vax. Segui su affar.it

