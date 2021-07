G8, il padre di Giuliani assolve il figlio: colpa di chi lasciò scatenare i violenti black bloc (Di sabato 17 luglio 2021) Giuliano Giuliani, padre di Carlo, l’estremista che il 20 luglio del 2001 rimase ucciso mentre, durante gli scontri del G8 a Genova, assaliva, brandendo una bombola, il fuoristrada nel quale si trovava il carabiniere ausiliario Mario Placanica che reagì per difendersi dall’orda di violenti sparando e colpendolo, assolve il figlio che considera “una vittima” come il militare. Giuliani, intervistato dall’AdnKronos, dice di considerare “indegni” i giudici del processo di primo grado e che non incontrerà Placanica: vuole solo che i veri responsabili paghino. Ma chi sono i veri responsabili? ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 luglio 2021) Giulianodi Carlo, l’estremista che il 20 luglio del 2001 rimase ucciso mentre, durante gli scontri del G8 a Genova, assaliva, brandendo una bombola, il fuoristrada nel quale si trovava il carabiniere ausiliario Mario Placanica che reagì per difendersi dall’orda disparando e colpendolo,ilche considera “una vittima” come il militare., intervistato dall’AdnKronos, dice di considerare “indegni” i giudici del processo di primo grado e che non incontrerà Placanica: vuole solo che i veri responsabili paghino. Ma chi sono i veri responsabili? ...

