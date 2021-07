Finale Ruud-Coria in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Bastad 2021 (Di sabato 17 luglio 2021) Casper Ruud e Federico Coria si sfidano nella Finale dell’Atp 250 di Bastad 2021. Il norvegese ha agevolmente superato lo spagnolo Carballes Baena, imponendosi in due set. Stesso epilogo per l’argentino contro Hanfmann. Si preannuncia una sfida per il titolo avvincente, anche se lo scandinavo partirà ampiamente favorito. La contesa si svolgerà domenica 18 luglio, dalle ore 14:00. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming sul sito ufficiale dell’emittente e mediante la piattaforma SuperTennix. In ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Caspere Federicosi sfidano nelladell’Atp 250 di. Il norvegese ha agevolmente superato lo spagnolo Carballes Baena, imponendosi in due set. Stesso epilogo per l’argentino contro Hanfmann. Si preannuncia una sfida per il titolo avvincente, anche se lo scandinavo partirà ampiamente favorito. La contesa si svolgerà domenica 18 luglio, dalle ore 14:00. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con livesul sito ufficiale dell’emittente e mediante la piattaforma SuperTennix. In ...

