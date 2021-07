F1 | orario gara 18 luglio | programma GP Gran Bretagna | tv | streaming | guida Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di sabato 17 luglio 2021) Domani, domenica 18, è ina Silverstone ilPremio di2021, valevole come decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.de attesa per l’ultimo atto di un weekend dia suo modo storico, in cui è stato sperimentato per la prima volta un nuovo format. La griglia di partenza del GP britannico verrà infatti stabilita in base ai risultati di una Qualifica Sprint, che si svolgerà quest’oggi sulla distanza di 17 giri senza pit-stop obbligatorio e con in palio alcuni punti iridati per i primi 3 classificati. Lewis Hamilton ...