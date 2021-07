Esce di strada con l’auto e si schianta contro un albero, morto 48enne nel mantovano (Di sabato 17 luglio 2021) Un uomo è morto la scorsa notte a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, in un incidente stradale. Poco dopo le 2.30, l’uomo, un 48enne, era alla guida della sua auto, quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada e si è schiantato contro un albero. Sul posto, riferisce l’Areu, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118, che ha potuto solamente constatare il decesso dell’uomo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 luglio 2021) Un uomo èla scorsa notte a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, in un incidentele. Poco dopo le 2.30, l’uomo, un, era alla guida della sua auto, quando, per cause ancora da accertare, è uscito die si ètoun. Sul posto, riferisce l’Areu, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118, che ha potuto solamente constatare il decesso dell’uomo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : #Incidente nel mantovano: esce di strada con l'auto e si schianta contro un albero, morto 48enne. - zazoomblog : Incidenti: esce di strada con la sua auto nel Mantovano morto 48enne - #Incidenti: #strada #Mantovano #morto - AndreaB18453655 : @_noi_e_voi_ @KitemuoT Ma anche lui vive come i sorci o esce per strada? Possibile che nessuno gli sputi in faccia? - italiaserait : Esce di strada con l’auto e si schianta contro un albero, morto 48enne nel mantovano - fisco24_info : Esce di strada con l'auto e si schianta contro un albero, morto 48enne nel mantovano: E' accaduto la notte scorsa a… -