E se “Il Processo” di Kafka altro non fosse che il decorso di una malattia?

(Di sabato 17 luglio 2021) L’opera di, è noto, sollecita e frustra innumerevoli interpretazioni. La sua lingua meticolosa e impassibile è una parete liscia su cui gli strumenti analitici (psicanalisi, teologia, marxismo) scivolano senza fare presa. Schiacciando su uno stesso piano i più vari livelli della realtà, lo scrittore induce gli studiosi a riarticolarli, e a tradire così l’enigma concreto della sua poesia. Non pretendo quindi di tentare in poche righe l’ennesima interpretazione (del resto nella critica kafkiana si trova già tutto, come nella biblioteca di Borges), e meno che mai di ridurre quell’opera a una piatta allegoria, o a una lunga similitudine in cui ogni figura sta per ...

Advertising

nonfaretardi : Classifica provvisoria: Melville: Moby Dick Márquez: Cent'anni di solitudine Nabokov: Lolita Proust: Dalla parte d… - TuttoLibri : Un classico per l’estate – Il processo di Franz Kafka - aleph_con_zero : @Federic18545446 @nonfaretardi No, Il Processo (Kafka). - inkovskin : @azjoto Kafka sulla spiaggia, ' l'assassinio di roger ackroyd' di agatha christie, 'il lago' di banana yoshimoto (m… - tjoblomov : @GianpaoL0 Io rileggo il processo di kafka -

Ultime Notizie dalla rete : Processo Kafka

La Stampa

...è stato accolto come un nuovo classico della narrativa di guerra e paragonato alle opere di, ... Susan e Team Downey, oltre che unstimolante per me nell'interpretare questi ruoli ......come un nuovo classico della narrativa di guerra ed è stato paragonato alle opere di, Orwell ... me e il Team Downey e unstimolante per me stesso nell'interpretare questi complessi ..."E' una stagione di innovazione e di tradizione, che non significa il culto delle ceneri ma la custodia del fuoco, nonché di arte popolare, coniugando la qualità e la quantità; e che vuole imporre il ...Mentre riprende il processo per il disastro dell’Eternit, siamo tornati nella città dove, dopo i tanti operai morti di cancro, un’altra ...