Da Louis a Lady Kitty Spencer | tutti i nipoti di Diana

Leggi su vanityfair

(Di sabato 17 luglio 2021) Anche se gli Spencer oggi non amano i riflettori, in realtà sono sempre stati una delle famiglie più potenti del Regno Unito. Il primo conte Spencer, infatti, è stato nominato cavaliere dal re Enrico VIII. Da allora, si contano parlamentari, segretari di stato, vescovi, ambasciatori, baroni, visconti, conti, duchi e primi ministri, come Winston Churchill. All’inizio del diciassettesimo secolo, gli Spencer erano la famiglia più ricca dell’Inghilterra. Ma sono saliti alla ribalta quando la più giovane e timida del clan – Lady Diana Frances Spencer – ha sposato l’erede al trono, diventando principessa del Galles. Dopo la scomparsa di Lady D, però, la famiglia è tornata dietro le quinte. La discrezione è il loro segno di riconoscimento.