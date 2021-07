Covid: per i colori delle Regioni avranno più peso ricoveri (Di sabato 17 luglio 2021) Con il crescere dei contagi da Covid-19 alcune Regioni rischiano di rientrare nelle cosiddette fasce di colore. Molti presidenti di Regione chiedono che venga cambiato il valore di valutazione: Speranza sembra aver in tal senso rassicurato le Regioni, parlando di un maggiore peso del numero di ricoverati rispetto a quello dei nuovi casi. BOLZANO, ITALY – JULY 14: People receive their Covid-19 vaccine in one of two SASA buses equipped as vaccination centers, operating in the small towns of South Tyrol, on July 14, 2021 in Bolzano, Italy. Italy has administered some 58,213,710 doses of ... Leggi su ck12 (Di sabato 17 luglio 2021) Con il crescere dei contagi da-19 alcunerischiano di rientrare nelle cosiddette fasce di colore. Molti presidenti di Regione chiedono che venga cambiato il valore di valutazione: Speranza sembra aver in tal senso rassicurato le, parlando di un maggioredel numero di ricoverati rispetto a quello dei nuovi casi. BOLZANO, ITALY – JULY 14: People receive their-19 vaccine in one of two SASA buses equipped as vaccination centers, operating in the small towns of South Tyrol, on July 14, 2021 in Bolzano, Italy. Italy has administered some 58,213,710 doses of ...

