Charlene | voci di separazione dopo la verità sull’assenza da Monaco

(Di sabato 17 luglio 2021) La Principessa ha lasciato il castello. Da mesi. Lesui motivi dell’assenza didal Principato si fanno sempre più insistenti, nonostante le dichiarazioni rese a Channel24 nelle quali ha diffusamente parlato dei problemi di salute che l’hanno colpita.Wittstock, infatti, è tornata in Sud Africa per partecipare a una missione contro il bracconaggio dei rinoceronti ma non ha ancora fatto rientro a casa. La motivazione è stata resa ufficiale da una nota di Palazzo, nella quale si spiegava come la Principessa fosse rimasta vittima di una severa infezione all’orecchio e che, per questo, avrebbe dovuto trattenersi ancora ...

Liberoquotidiano.it

Da marzodi Monaco si trova in Sudafrica, dove è nata, lontana dal marito, il principe Alberto e dai suoi figli. Ufficialmente è partita per motivi di salute ma in realtà, dietro la sua 'fuga', ci ...Wittstock non torna a Monaco. Dopo l'intervento chirurgico subito in Sudafrica, la principessa rimane nel suo Paese di adozione. Al punto che ormai sono sempre più insistenti leche ...Charlène di Monaco , ma non a Monaco. La moglie del principe Alberto non tornerà a Monte Carlo nonostante i messaggi d’amore ...Il tempo passa ma la Principessa Charlène non rientra nel Principato. La motivazione seppur importante sta insinuando molti dubbi sul futuro della coppia Reale monegasca. Le ipotesi sono di varia natu ...