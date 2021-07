Can Yaman felice: “Un amore italiano”, il retroscena con Diletta Leotta (Di sabato 17 luglio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta e il tifo insieme per l’Italia: “Un amore italiano” La storia tra Can Yaman e Diletta Leotta procede a gonfie vele. I due sono innamoratissimi e non hanno più timore di mostrarsi alla luce del sole. Sono lontani i tempi in cui si metteva costantemente in dubbio l’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman, che hanno messo a tacere tutte le voci. La coppia, anzi, fa sul serio. Infatti diverse indiscrezioni parlano dell’ipotesi che Can Yaman e ... Leggi su cityroma (Di sabato 17 luglio 2021) Cane il tifo insieme per l’Italia: “Un” La storia tra Canprocede a gonfie vele. I due sono innamoratissimi e non hanno più timore di mostrarsi alla luce del sole. Sono lontani i tempi in cui si metteva costantemente in dubbio l’trae Can, che hanno messo a tacere tutte le voci. La coppia, anzi, fa sul serio. Infatti diverse indiscrezioni parlano dell’ipotesi che Cane ...

Advertising

Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman: uniti dalla «notte magica» italiana - BeraRadam78 : RT @CanYamanTheKing: 'Can Yaman MANIA, l'essenza della passione' ?????? #CanYaman #CanInItalia #CanYamanTheKing - infoitcultura : Can Yaman, Rosica sul padre dell’attore: ‘È sotto alcool da mattina a sera’ - infoitcultura : Can Yaman e la sua più grande passione che fa rima con occhiali da sole - infoitcultura : Diletta Leotta, il segreto che ha fatto impazzire Can Yaman -