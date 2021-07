Calci, pugni e sassate durante una lite per viabilità: identificato l’aggressore, è un 21enne (Di sabato 17 luglio 2021) Aveva aggredito con violenza un imprenditore romano che, a bordo della sua auto, si trovava a Piazza Eschilo. Lo aveva preso a pugni al volto per futili motivi di viabilità e aveva frantumato il lunotto della vettura con un grosso sasso. Ma nella serata di ieri, al termine di un’accurata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Casalpalocco hanno identificato e denunciato a piede libero l’aggressore: si tratta un ragazzo di 21 anni, con precedenti, con le accuse di danneggiamento e lesioni personali. Leggi anche: Ostia, 20enne minaccia e picchia la mamma: arrestata figlia violenta I fatti Il giovane, la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 luglio 2021) Aveva aggredito con violenza un imprenditore romano che, a bordo della sua auto, si trovava a Piazza Eschilo. Lo aveva preso aal volto per futili motivi die aveva frantumato il lunotto della vettura con un grosso sasso. Ma nella serata di ieri, al termine di un’accurata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Casalpalocco hannoe denunciato a piede libero: si tratta un ragazzo di 21 anni, con precedenti, con le accuse di danneggiamento e lesioni personali. Leggi anche: Ostia, 20enne minaccia e picchia la mamma: arrestata figlia violenta I fatti Il giovane, la ...

