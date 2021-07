Bando clinico Telethon – UILDM: ecco quali sono i vincitori (Di sabato 17 luglio 2021) I tre progetti finanziati riguarderanno le distrofie di Duchenne e Becker e coinvolgeranno l’intera rete clinica nazionale MILANO – Annunciati i tre progetti vincitori del Bando clinico Telethon-UILDM dedicato alle distrofie, per un totale di 913mila euro: a coordinarli saranno Stefano Previtali dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, Elena Pegoraro dell’Università di Padova e Marika Pane del Policlinico Gemelli di Roma, con il coinvolgimento complessivo di 35 ricercatori clinici e 17 centri di riferimento sull’intero territorio nazionale: Torino, Bologna, Bosisio Parini ... Leggi su lopinionista (Di sabato 17 luglio 2021) I tre progetti finanziati riguarderanno le distrofie di Duchenne e Becker e coinvolgeranno l’intera rete clinica nazionale MILANO – Annunciati i tre progettideldedicato alle distrofie, per un totale di 913mila euro: a coordinarli saranno Stefano Previtali dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, Elena Pegoraro dell’Università di Padova e Marika Pane del PoliGemelli di Roma, con il coinvolgimento complessivo di 35 ricercatori clinici e 17 centri di riferimento sull’intero territorio nazionale: Torino, Bologna, Bosisio Parini ...

Advertising

previste : RT @Telethonitalia: Distrofie muscolari: oltre 900mila euro per la ricerca. I vincitori del bando clinico Telethon @UILDMnazionale 2021: i… - AngelaTerran979 : RT @UniPadova: 900.000 Euro per la ricerca sulla distrofia muscolare! Il progetto del Dip. di Neuroscienze #Unipd, è fra i tre vincitori d… - mariacr41080325 : RT @Telethonitalia: Distrofie muscolari: oltre 900mila euro per la ricerca. I vincitori del bando clinico Telethon @UILDMnazionale 2021: i… - StefanoBenvenu6 : RT @Telethonitalia: Distrofie muscolari: oltre 900mila euro per la ricerca. I vincitori del bando clinico Telethon @UILDMnazionale 2021: i… - fede2_4 : RT @UniPadova: 900.000 Euro per la ricerca sulla distrofia muscolare! Il progetto del Dip. di Neuroscienze #Unipd, è fra i tre vincitori d… -