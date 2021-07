Atletica | Europei Under 20 | bronzi per Lorenzo Simonelli e Federico Guglielmi

(Di sabato 17 luglio 2021) Arrivano altre due medaglie per l’Italia agli20 dileggera, in corso di svolgimento a Tallinn (Estonia).conquista un bel bronzo sui 110 metri ostacoli col tempo di 13.34, ad appena quattro centesimi dal record nazionale di categoria (Perini nel 2013), chiudendo alle spalle dello scatenato francese Sasha Zhoya (13.05) e dell’olandese Matthew Sophia (13.26). Terzo posto anche per, che scende per la prima volta in carriera sotto i 21 secondi sui 200 metri: 20.98 (+0,7 m/s di vento), ...

La 19enne di Gignod in questiunder 20 ha onorato alla grande l'appuntamento in azzurro ottenendo appieno quello che lo staff tecnico federale le chiedeva: puntare a migliorarsi, fare esperienza e divertirsi. 13esimo posto ...Altre due medaglie azzurre agliunder 20 di Tallinn, entrambe di bronzo. Nei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli si prende il ... classe 2002 e portacolori dell'Biotekna. Nel martello e' ...Altre due medaglie azzurre agli Europei under 20 di Tallinn ... classe 2002 e portacolori dell'Atletica Biotekna. Nel martello e' sesta Rachele Mori con 61,33, meno brillante in confronto al 63,51 ...Altre due medaglie azzurre agli Europei under 20 di Tallinn, entrambe di bronzo. Nei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli si prende il terzo posto e firma l’ottimo crono di 13.34 (+0.2), ad appena quattro c ...