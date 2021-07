Alluvione in Germania: oltre 130 morti. In Belgio le vittime sono salite a 27 (Di sabato 17 luglio 2021) Il bilancio delle vittime del maltempo in Germania e Belgio cresce di ora in ora, i Paesi più colpiti dalle alluvioni che hanno devastato anche Olanda, Lussemburgo e Svizzera . Il tragico bilancio è ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Il bilancio delledel maltempo incresce di ora in ora, i Paesi più colpiti dalle alluvioni che hanno devastato anche Olanda, Lussemburgo e Svizzera . Il tragico bilancio è ...

Advertising

PaolaTavernaM5S : Quanto sta accadendo in Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo lascia senza parole. “L’alluvione del secolo” sta pr… - petergomezblog : Germania, alluvione devasta due regioni: almeno 42 morti e decine di dispersi. Merkel: “È una catastrofe”. La minis… - Agenzia_Ansa : Alluvione in Germania, le immagini aeree della frana a Erftstadt-Blessem. Sale a oltre 100 il numero dei morti.… - glibralato : non chiamatelo maltempo ma autodistruzione. ALLUVIONE La Germania e il Canada vittime dello stesso clima MUTAMENTI… - CarolinaVentini : Disastro… ?? un abbraccio ai miei amici cari. ?? Alluvione in Germania, le immagini aeree della frana a Erftstadt-B… -