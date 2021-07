ADL si prepara all' addio di un pezzo da 90 | le cifre

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 17 luglio 2021) L'edizione odierna del Corriere dello Sport pubblica un retroscena riguardante Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è ilda 90 di questo calciomercato azzurro e potrebbe essere ceduto per fare cassa e far respirare il monte ingaggi. Un paio di giorni fa, ADL ha incontrato l'agente del giocatore, Fali Ramadani, che ha ribadito la volontà del giocatore di voler lasciare le pendici del Vesuvio ed il patron azzurro è pronto ad accontentarlo ma solo alle sue richieste. Il valore del giocatore si aggira attorno ai 50 milioni di euro; in virtù di ciò è stata respinta anche l'offerta da 30 milioni di euro del Manchester United.