A Roma spuntano focolai come funghi. È la variante Euro 2020 (Di sabato 17 luglio 2021) Non c’è solo il focolaio di Monteverde. Dopo le varie partite degli Europei aumentano i positivi a Roma. E se quelli registrati nel quartiere Gianicolense ha superato i 70 positivi, quello reso noto da meno tempo è già arrivato a 30. I casi sono stati registrati dopo che una serie di giovani, intorno ai 20 anni, hanno visto la semifinale Italia-Spagna davanti a un chiosco che aveva messo un maxischermo all’aperto, dalle parti di corso Trieste. Tra i contagiati, alcuni avevano ricevuto la prima dose di vaccino, altri - scrive Repubblica - anche la seconda, ma pochissimi giorni prima della partita, per cui ancora la copertura non era al ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 luglio 2021) Non c’è solo ilo di Monteverde. Dopo le varie partite deglipei aumentano i positivi a. E se quelli registrati nel quartiere Gianicolense ha superato i 70 positivi, quello reso noto da meno tempo è già arrivato a 30. I casi sono stati registrati dopo che una serie di giovani, intorno ai 20 anni, hanno visto la semifinale Italia-Spagna davanti a un chiosco che aveva messo un maxischermo all’aperto, dalle parti di corso Trieste. Tra i contagiati, alcuni avevano ricevuto la prima dose di vaccino, altri - scrive Repubblica - anche la seconda, ma pochissimi giorni prima della partita, per cui ancora la copertura non era al ...

