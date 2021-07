Via vai sospetto in spiaggia: arrestato per spaccio il vigilante 60enne, aveva un etto di marijuana (Di venerdì 16 luglio 2021) ANCONA - Via vai notturno sospetto di giovani nella spiaggia di Marcelli: la Polizia ha denunciato per spaccio un 60enne, vigilante privato, che usava un capanno come 'base operativa'. aveva un etto ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 16 luglio 2021) ANCONA - Via vai notturnodi giovani nelladi Marcelli: la Polizia ha denunciato perunprivato, che usava un capanno come 'base operativa'.un...

Comunicato stampa: ancora un B&B abusivo nel mirino della Polizia Locale Agli uomini della Polizia Locale non è passato inosservato un via vai di cittadini asiatici che dall'imbrunire entrava ed usciva da un edificio in prossimità della Stazione ferroviaria. Così, dopo alcuni giorni di osservazione e controllo, gli agenti del Nucleo ...

