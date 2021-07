Ultime Notizie Roma del 16-07-2021 ore 16 | 10

Advertising

fanpage : 'Bisogna bloccare i voli con la Gran Bretagna' Ricciardi lancia l'appello. - fanpage : In Francia multe fino a 45mila euro e carcere per esercenti che violano #greenpass - Corriere : ?? Le ultime notizie sul maltempo, devastante, che ha colpito la Germania: i morti sono ormai 81, i dispersi centina… - albertomura : Morto a Marsala 60enne per la variante Delta. È un paziente di poco meno di 60 anni, a cui era stata somministrata… - junews24com : Pjanic Juve: il Barcellona lo ha proposto ad un'altra italiana. Le ultime - -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Continuano a salire in Russia le morti causate da complicanze riconducibili al coronavirus. Lo riferiscono le autorità sanitarie russe che oggi parlano di 799 morti nelle24 ore, mai così tanti dall'inizio della pandemia. Si tratta del quarto record registrato in quattro giorni successivi, che fa salire a 146.868 il totale dei decessi confermati dalle autorità. ......token 'con effetto immediato' L'exchange di criptovalute Binance ha annunciato che gli stock token non saranno più disponibili per l'acquisto su Binance.com 164 Visualizzazioni totali...Il Next Generation Eu e quindi il Pnnr cruciali per affrontare la crisi e costruire un futuro migliore per l’Italia e per l’Europa ...Se c'è una star italiana che porta avanti da anni un'importante battaglia sulla bellezza reale e sulla rappresentazione soprattutto delle donne sui social, quella è Emma Marrone. Spesso ha scelto di c ...