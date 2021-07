Tokyo 2020, scompare atleta. Trovato biglietto: "Non voglio tornare in Uganda" (Di venerdì 16 luglio 2021) Un atleta ugandese è irrintracciabile in Giappone, a pochi giorni dall’inizio dei Giochi di Tokyo, come riferiscono media giapponesi citando fonti ufficiali locali. Le autorità stanno infatti cercando Julius Ssekitoleko, quasi 21 anni, del sollevamento pesi: il giovane non si è presentato oggi all’appuntamento per il quotidiano test per il Covid e non era nella sua stanza d’hotel, come rende noto la città di Izumisano, sede del camp pre-olimpico della delegazione del paese africano, una delle prime ad arrivare. Il 19 giugno due membri della squadra dell’Uganda sono risultati positivi allo sbarco all’aeroporto di Narita, vicino ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021) Unugandese è irrintracciabile in Giappone, a pochi giorni dall’inizio dei Giochi di, come riferiscono media giapponesi citando fonti ufficiali locali. Le autorità stanno infatti cercando Julius Ssekitoleko, quasi 21 anni, del sollevamento pesi: il giovane non si è presentato oggi all’appuntamento per il quotidiano test per il Covid e non era nella sua stanza d’hotel, come rende noto la città di Izumisano, sede del camp pre-olimpico della delegazione del paese africano, una delle prime ad arrivare. Il 19 giugno due membri della squadra dell’sono risultati positivi allo sbarco all’aeroporto di Narita, vicino ...

