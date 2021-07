Terracina, scappa dai domiciliari dopo la lite a casa. Poi aggredisce e sputa contro gli operatori del 118 (Di venerdì 16 luglio 2021) Un uomo di 40 anni, sottoposto al regime detentivo degli arresti domiciliari, ha violato gli obblighi di legge uscendo dalla propria abitazione dopo una violentissima litigata avvenuta con la sorella. Successivamente a questo evento, l’uomo è stato tratto in arresto dagli agenti del Commissariato Distaccato di Polizia di Stato di Terracina. L’aggressione contro i sanitari I poliziotti della Volante intervenuti successivamente alla lite, hanno notato che l’uomo aveva riportato una ferita al volto e per questo motivo hanno richiesto l’intervento dell’ambulanza. Tuttavia, all’arrivo di questa, il 40enne si è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021) Un uomo di 40 anni, sottoposto al regime detentivo degli arresti, ha violato gli obblighi di legge uscendo dalla propria abitazioneuna violentissima litigata avvenuta con la sorella. Successivamente a questo evento, l’uomo è stato tratto in arresto dagli agenti del Commissariato Distaccato di Polizia di Stato di. L’aggressionei sanitari I poliziotti della Volante intervenuti successivamente alla, hanno notato che l’uomo aveva riportato una ferita al volto e per questo motivo hanno richiesto l’intervento dell’ambulanza. Tuttavia, all’arrivo di questa, il 40enne si è ...

