Sul ddl Zan va bene il dissenso | ma non così Più serietà | please

Al direttore - Avanti popolo, alla riscossa! L'identità di genere trionferà!Giuliano Cazzola A proposito del ddl Zan. Sulla legge abbiamo molte perplessità, come abbiamo avuto modo di scrivere in questi giorni, e anche sul tema dell'identità di genere ci sarebbe molto da dire e andrebbero ascoltate con attenzione opinioni come quelle espresse dal presidente emerito della Consulta, Giovanni Maria Flick, convinto che rispetto al tema dell'articolo 1 della legge, quello relativo all'identità di genere, vi siano "valori che devono essere difesi e garantiti ma che nella norma si traducono in concetti vaghi, che possono aprire a eccessi interpretativi in sede giurisprudenziale" (in fondo è la ...

