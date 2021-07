Sasso: “Più coraggio sui tamponi salivari, sono stati validati, usiamoli” (Di venerdì 16 luglio 2021) "Va accolta con soddisfazione la presa di posizione del Comitato tecnico scientifico sull'imprescindibilità della didattica in presenza in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico. Avevamo più volte sollecitato un intervento in questo senso alla luce delle differenti condizioni generali del Paese rispetto a settembre 2020 e anche in considerazione dell'insostenibilità, certificata anche dai severi dati Istat e Invalsi, di sottoporre gli studenti italiani a ulteriori cicli di didattica a distanza". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 luglio 2021) "Va accolta con soddisfazione la presa di posizione del Comitato tecnico scientifico sull'imprescindibilità della didattica in presenza in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico. Avevamo più volte sollecitato un intervento in questo senso alla luce delle differenti condizioni generali del Paese rispetto a settembre 2020 e anche in considerazione dell'insostenibilità, certificata anche dai severi dati Istat e Invalsi, di sottoporre gli studenti italiani a ulteriori cicli di didattica a distanza". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Sasso Più Gli Uffizi arrivano in Casentino per celebrare Dante e il luogo che lo accolse ... facendo leva sulla nostra identità storica e culturale ripartiamo uniti più che mai per un nuovo ... l'Arno e l'Archiano 'rubesto', Campaldino e Romena, il "gran sasso" della Verna... Dante è il ...

Coronavirus, Speranza: 'Per i cambi di colore delle Regioni peserà di più il tasso di ospedalizzazione' Il Presidente della Regione Erik Lavevaz aveva "gettato il sasso", non più tardi di due giorni fa : la priorità della Valle d'Aosta "rimane la revisione dei parametri per le zone di rischio ". E aggiungeva: "Occorre di certo tenere conto dell' occupazione ...

