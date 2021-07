Roma | Smalling | «L’arrivo di Mourinho una sorpresa | è l’uomo perfetto»

Advertising

CalcioPillole : Intervistato dalla BBC, Chris #Smalling ha parlato del suo passato sotto la guida di José #Mourinho al… - CorSport : #Smalling: “#Mourinho è l’allenatore perfetto per la Roma” - MourinhoNews77 : RT @VoceGiallorossa: ??? @ChrisSmalling: 'Con #Mourinho la Roma ha scelto l'uomo perfetto per vincere' #ASRoma - sportli26181512 : Roma, Smalling: 'Mourinho è l'allenatore ideale': Intervistato da BBC Sport, Chris Smalling ha parlato del suo...… - AndresGonzalezR : RT @LAROMA24: SMALLING: 'Mourinho l'uomo perfetto per vincere, dobbiamo lavorare tutti insieme' #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Smalling

... 'Come verrà recuperato Dzeko sarà fondamentale per la. Credo che le fortune dei giallorossi dipendano dal ritorno di Zaniolo, da giocatori come Pellegrini e soprattutto da Dzeko eal ...Commenta per primo Intervistato da BBC Sport, Chrisha parlato del suo rapporto con José Mourinho, dall'esperienza insieme al Manchester United fino all'arrivo dello Special One alla: 'E' stata una sorpresa per tutti, c'è stato grande ...In casa Roma si vivono i primi giorni della gestione di José Mourinho. Il tecnico portoghese è il primo importante colpo della presidenza Friedkin e le aspettative dei tifosi capitolini sono davvero m ...(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "Mourinho è stata una sorpresa per tutti, c'è stato grande entusiasmo al suo annuncio" lo ha detto Chris Smalling, intervistato dalla BBC, dopo l'annuncio dello Special One.