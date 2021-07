Roma e il Lazio a rischio zona gialla da agosto 2021, D’Amato: ‘Rivedere i parametri’ (Di venerdì 16 luglio 2021) Chi pensava ottimisticamente che non si sarebbe più parlato di zone colorate a seconda del rischio si sbagliava. Sì, perché da giorni, ormai, non si fa altro che discutere delle Regioni italiane che dal bianco potrebbero presto passare in fascia gialla, quella con più restrizioni. Quella che sembrava far parte del passato, seppur recente. I contagi in Italia nelle ultime settimane sono in aumento, anche se le terapie intensive e i ricoveri sembrano continuare la loro discesa. Ed è proprio questo il punto: più governatori ed esperti chiedono al Governo di rivedere i parametri che sanciscono il passaggio da una zona all’altra, perché si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021) Chi pensava ottimisticamente che non si sarebbe più parlato di zone colorate a seconda delsi sbagliava. Sì, perché da giorni, ormai, non si fa altro che discutere delle Regioni italiane che dal bianco potrebbero presto passare in fascia, quella con più restrizioni. Quella che sembrava far parte del passato, seppur recente. I contagi in Italia nelle ultime settimane sono in aumento, anche se le terapie intensive e i ricoveri sembrano continuare la loro discesa. Ed è proprio questo il punto: più governatori ed esperti chiedono al Governo di rivedere i parametri che sanciscono il passaggio da unaall’altra, perché si ...

