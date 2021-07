Riforma Cartabia, Santalucia (Anm): “Con questa legge i processi non si accorciano, muoiono prima di iniziare” (Di venerdì 16 luglio 2021) “La prescrizione processuale è l’elemento di maggiore preoccupazione per l’Anm. A noi non pare che questo istituto, così come congegnato dal governo, sarà un istituto di accelerazione del processo. È uno strumento eliminatorio dei processi“. Sono le parole del presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, audito in commissione Giustizia alla Camera, sulla Riforma della giustizia promossa dalla ministra Marta Cartabia e dal governo guidata da Mario Draghi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) “La prescrizione processuale è l’elemento di maggiore preoccupazione per l’Anm. A noi non pare che questo istituto, così come congegnato dal governo, sarà un istituto di accelerazione del processo. È uno strumento eliminatorio dei“. Sono le parole del presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe, audito in commissione Giustizia alla Camera, sulladella giustizia promossa dalla ministra Martae dal governo guidata da Mario Draghi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

