Red Joan | una spettacolosa e prevedibile performance di Judi Dench

RED Joan Rai 3 ore 21.20. Con Judi Dench, Sophie Cookson e Tom Hughes. Regia di Trevor Nunn. Produzione Gran Bretagna 2019. Durata: 1 ora e 41 minuti LA TRAMA Storia vera. Alla fine del secolo Melita Norwood (qui divenuta Joan Stanley) venne arrestata dalla polizia britannica. Per spionaggio a favore dei sovietici. Che spia poteva essere (o essere stata) questa timida, placida ottantenne intenta solo al suo giardinetto? Lo stupefatto nipote viene a sapere che negli anni 40 e 50 Melita-Joan allora scienziata di valore aveva passato alcuni segreti ai russi. Non per filocomunismo (la vecchietta ...

