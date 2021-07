Napoli, 20enne ucciso per errore: assolto presunto killer (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il gup di Napoli Anna Tirone (17esima sezione) ha assolto per non avere commesso il fatto il 36enne Enrico La Salvia, ritenuto dalla DDA appartenente al clan Sequino del rione Sanità di Napoli, accusato di avere ucciso Antonio Bottone, un ragazzo di appena 20 anni estraneo agli ambienti criminali, colpito a morte per errore, durante un agguato scattato la sera del 6 novembre 2016, a Napoli, davanti a una “cornetteria”. L’unica colpa di Antonio, raggiunto da un colpo di pistola calibro 7,65 alla testa, fu quella di essere amico del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il gup diAnna Tirone (17esima sezione) haper non avere commesso il fatto il 36enne Enrico La Salvia, ritenuto dalla DDA appartenente al clan Sequino del rione Sanità di, accusato di avereAntonio Bottone, un ragazzo di appena 20 anni estraneo agli ambienti criminali, colpito a morte per, durante un agguato scattato la sera del 6 novembre 2016, a, davanti a una “cornetteria”. L’unica colpa di Antonio, raggiunto da un colpo di pistola calibro 7,65 alla testa, fu quella di essere amico del ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Napoli, 20enne ucciso per errore: assolto presunto killer ** - mattinodinapoli : Napoli, omicidio del 20enne Bottone ai Colli Aminei, assolto il presunto killer - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Droga a Sant'Arsenio, in casa un chilo di marijuana: arrestato 20enne - rep_napoli : Sparò alle gambe a un 20enne durante una lite per viabilità: arrestato a Varcaturo [aggiornamento delle 10:00] - SkyTG24 : Droga a Sant'Arsenio, in casa un chilo di marijuana: arrestato 20enne -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli 20enne Spari a Napoli, 27enne colpito da due pallottole a Fuorigrotta: è giallo sulla versione Leggi anche Festeggiamenti e far west, Napoli terra di nessuno: rapine, spari contro poliziotto e 20enne ferito da proiettile Marito ucciso dallo zio, la disperazione di Immacolata al pronto soccorso:...

Si spaccia per corriere e truffa un'anziana: denunciato un 20enne I Carabinieri della Stazione di Montemarano hanno denunciato in stato di libertà un ventenne di Napoli, già gravato da precedenti per tale fattispecie di reato. I fatti risalgono a qualche mese fa: a ...

20enne ucciso per errore a Napoli, assolto il presunto killer - Campania Agenzia ANSA 20enne ucciso per errore a Napoli, assolto il presunto killer (ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - Il gup di Napoli Anna Tirone (17esima sezione) ha assolto per non avere commesso il fatto il 36enne Enrico La Salvia, ritenuto dalla DDA appartenente al clan Sequino del ...

Napoli, omicidio del 20enne Bottone ai Colli Aminei, assolto il presunto killer Il gup di Napoli Anna Tirone (17esima sezione) ha assolto per non avere commesso il fatto il 36enne Enrico La Salvia, ritenuto dalla DDA appartenente al clan Sequino del rione Sanità di Napoli, ...

Leggi anche Festeggiamenti e far west,terra di nessuno: rapine, spari contro poliziotto eferito da proiettile Marito ucciso dallo zio, la disperazione di Immacolata al pronto soccorso:...I Carabinieri della Stazione di Montemarano hanno denunciato in stato di libertà un ventenne di, già gravato da precedenti per tale fattispecie di reato. I fatti risalgono a qualche mese fa: a ...(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - Il gup di Napoli Anna Tirone (17esima sezione) ha assolto per non avere commesso il fatto il 36enne Enrico La Salvia, ritenuto dalla DDA appartenente al clan Sequino del ...Il gup di Napoli Anna Tirone (17esima sezione) ha assolto per non avere commesso il fatto il 36enne Enrico La Salvia, ritenuto dalla DDA appartenente al clan Sequino del rione Sanità di Napoli, ...