“Miracolo” in Siberia: aereo scompare dai radar, salvi tutti i passeggeri (Di venerdì 16 luglio 2021) Tutte le 18 persone a bordo di un aereo che stamattina era scomparso dai radar sono state ritrovate in vita in Siberia, dopo che l’Antonov An-28 su cui si trovavano è stato costretto a un atterraggio d’emergenza. Un “Miracolo” lo ha definito in una nota Sergei Zvachkin, governatore della regione di Tomsk, affermando che è stato possibile grazie alla “professionalità dei piloti” Anatoly Prytkov e Farukh Khasanov. L’aereo stamattina aveva perso i contatti con le autorità di volo mentre percorreva la rotta da Kedrovy a Tomsk. Sarebbe stato il secondo incidente aereo mortale di questo mese in ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 luglio 2021) Tutte le 18 persone a bordo di unche stamattina era scomparso daisono state ritrovate in vita in, dopo che l’Antonov An-28 su cui si trovavano è stato costretto a un atterraggio d’emergenza. Un “” lo ha definito in una nota Sergei Zvachkin, governatore della regione di Tomsk, affermando che è stato possibile grazie alla “professionalità dei piloti” Anatoly Prytkov e Farukh Khasanov. L’stamattina aveva perso i contatti con le autorità di volo mentre percorreva la rotta da Kedrovy a Tomsk. Sarebbe stato il secondo incidentemortale di questo mese in ...

