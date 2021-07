Milano, Meloni assente alla presentazione di Bernardo. E La Russa sbotta con la Ronzulli (video) (Di venerdì 16 luglio 2021) Giorgia Meloni è assente alla presentazione, a Milano, del candidato del centrodestra a sindaco Luca Bernardo. Tutti leggono l’assenza come un segnale agli alleati dopo la vicenda del cda Rai. Ignazio La Russa, presente alla presentazione, interpellato in merito, risponde così: “Fatevi delle domande e datevi delle risposte”. La Russa: questa mania di esibirsi non ci piace La Russa, seduto in seconda fila, non ha gradito che i posti di prima fila siano riservati solo a Lega e Fi. In prima fila c’è il posto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 luglio 2021) Giorgia, a, del candidato del centrodestra a sindaco Luca. Tutti leggono l’assenza come un segnale agli alleati dopo la vicenda del cda Rai. Ignazio La, presente, interpellato in merito, risponde così: “Fatevi delle domande e datevi delle risposte”. La: questa mania di esibirsi non ci piace La, seduto in seconda fila, non ha gradito che i posti di prima fila siano riservati solo a Lega e Fi. In prima fila c’è il posto ...

