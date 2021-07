Milan, Giroud: “Come mi sento? Perfetto” (Di venerdì 16 luglio 2021) In attesa dell’annuncio ufficiale, Olivier Giroud ha posto la propria firma sul contratto che lo legherà per due anni al Milan. L’attaccante francese ha anche avuto la possibilità di salutare il suo nuovo tecnico Stefano Pioli, giunto a Casa Milan nel pomeriggio. L’ex Chelsea ora andrà in vacanza, prima di unirsi alla sua nuova squadra il 26 luglio. “Come mi sento con i nuovi colori? Perfetto”, aveva risposto Giroud dopo le visite mediche di questa mattina. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021) In attesa dell’annuncio ufficiale, Olivierha posto la propria firma sul contratto che lo legherà per due anni al. L’attaccante francese ha anche avuto la possibilità di salutare il suo nuovo tecnico Stefano Pioli, giunto a Casanel pomeriggio. L’ex Chelsea ora andrà in vacanza, prima di unirsi alla sua nuova squadra il 26 luglio. “micon i nuovi colori?”, aveva rispostodopo le visite mediche di questa mattina. SportFace.

