Advertising

tuttoteKit : Matt Shakman alla regia del nuovo Star Trek #MattShakman #StarTrek #WandaVision #tuttotek - Think_movies : “Star Trek”: Matt Shakman dirigerà il nuovo film - statodelsud : Star Trek, il prossimo film sarà diretto da Matt Shakman di WandaVision - Pino__Merola : Star Trek, il prossimo film sarà diretto da Matt Shakman di WandaVision - GamingToday4 : Matt Shakman è stato annunciato ufficialmente come regista del prossimo film di Star Trek -

Ultime Notizie dalla rete : Matt Shakman

Sky Tg24

Il prossimo film di Star Trek sarà diretto da, il regista dell'acclamatissima (nonché nominatissima, agli Emmy Awards) serie televisiva WandaVision . Secondo quanto riportato da Deadline , infatti, per la pellicola che uscirà il 9 ...... disponibile su Disney+, ambientata nel Marvel Cinematic Universe (MCU), in continuità con i film del franchise, e in particolare, dopo gli eventi del film Avengers: Endgame (2019),, ...Sarà Matt Shakman, candidato agli Emmy per la regia di WandaVision, a dirigere il prossimo film della saga di Star Trek, in uscita nel 2023.E' stato annunciato ufficialmente che Matt Shakman sarà alla regia per il prossimo capitolo cinematografico di Star Trek; Shakman è reduce dal recente successo della serie targata Disney Plus Wan ...